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Париж-2024: Казахстан заработал 31 лицензию на Летние игры

Фехтование Лицензия Париж-2024, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2024 14:30 Фото: Instagram/turizm_sport_ministrligi
До начала Летних Олимпийских игр в столице Франции Париже осталось несколько месяцев. К этому часу в активе казахстанских атлетов 31 лицензия, сообщает Zakon.kz.

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26 марта в Алматы прибыла сборная Казахстана по фехтованию, которая завоевала путевку на Олимпиаду-2024. Наши фехтовальщики оказались в числе лучших на Кубке мира в Тбилиси (Грузия), что позволит им летом представить честь страны в Париже.

На летней Олимпиаде во Франции примут участие более 10 тысяч спортсменов из 205 стран мира, где будет разыграно 329 комплектов медалей по 32 видам спорта. Национальная сборная Казахстана планирует принять участие в 20 видах спорта.

В настоящее время в копилке казахстанской делегации 31 лицензия по 11 видам спорта парижских Игр: бокс – 7, пулевая стрельба – 5, стрельба из лука – 4, фехтование – 4, велошоссе – 3, современное пятиборье – 2, тхэквондо – 2, греко-римская борьба – 1, вольная борьба – 1, спортивная гимнастика – 1 и батутная гимнастика – 1.

Фехтование Лицензия Париж-2024, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2024 14:30

Фото: Instagram/sport_comiteti

На данный час лучший результат в сборной Казахстана показывают спортсмены из Алматы, Шымкента и Жетысуской области. У них по пять путевок. Далее следуют атлеты ВКО (4), Астаны (3), Жамбылской области (2), СКО (2), Акмолинской области (1), Кызылординской области (1), Абайской области (1), Карагандинской области (1) и Туркестанской области (1).

Гимнастика Лицензия Париж-2024, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2024 14:30

Фото: Instagram/sport_comiteti

Стоит отметить, что до Олимпийских игр еще более 50 лицензионных соревнований. В том числе чемпионаты мира, чемпионаты Азии и рейтинговые турниры, в которых примут участие наши спортсмены.

Помимо фехтовальщиков в прошедшие выходные отличился казахстанский гимнаст Данил Мусабаев. В упражнениях на батуте он завоевал лицензию по итогам выступления на этапе Кубка мира в Котбусе (Германия).

Главное спортивное событие сезона – Летняя Олимпиада, которого с нетерпением ждут все болельщики и атлеты, пройдет в этом году с 26 июля по 11 августа на аренах Парижа.

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