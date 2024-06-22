Воздушный шар с туристами застрял между скал в Каппадокии

Пилот прогулочного воздушного шара, на борту которого находились 20 туристов, 22 июня совершил аварийную посадку между скалами в Каппадокии (Турция), сообщает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал A Haber, среди пассажиров были и иностранные туристы.



Воздушный шар взлетел рано утром из района Аванос и спустя несколько часов полета над основными достопримечательностями Каппадокии начал снижаться для посадки близ города Гёреме в Долине любви. Однако, приближаясь к земле, шар попал в поток сильного ветра, который начал сносить его к скалам.





"При заходе на посадку нас ударил встречный ветер. Нас пронесло по камням, и мы совершили аварийную посадку. Никто из пассажиров не пострадал. Все они благополучно вернулись в свои отели и продолжают отдых", – рассказал пилот Джанер Узун.

Одна из туристок из Португалии Роза Силва Мескита отметила, что пилот профессионально справился с экстренной ситуацией и принял все необходимые меры.

На место аварийной посадки оперативно прибыли медики и сотрудники жандармерии. Туристы были осмотрены и доставлены в свои гостиницы.

Ранее сообщалось, что около 16 тыс. человек получили травмы в Турции в первый день праздника Курбан айт. По словам главы Минздрава республики Фахреттина Коджи, большая часть из них обратились за медпомощью из-за порезов, которые они получили в процессе традиционного жертвоприношения животных.