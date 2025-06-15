Более 30 туристов пострадали при падении воздушных шаров в Турции

В турецком городе Аксарай воздушные шары, которые взлетели из долины Ихлара, совершили жесткую посадку из-за сильного ветра, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала TRT Haber, погиб пилот и пострадал 31 турист.

"К сожалению, наш пилот застрял под корзиной и погиб. Наши туристы в хорошем состоянии. Мы отвезли их в больницу на машине скорой помощи. Они проходят обследование", – рассказал губернатор региона Мехмет Али Кумбузогл.

🇹🇷 Tragedy in Turkey: One dead, 19 injured after two hot air balloons crash near Ihlara Valley in Aksaray.



The cause is unknown. The region, famous for Cappadocia’s "fairy chimneys," is a hotspot for balloon tourism.



🎈 Emergency teams on site.#Turkey #Cappadocia… pic.twitter.com/9FYZ7AfzlX — Sarcasm Scoop (@sarcasm_scoop) June 15, 2025

Ранее уже происходил подобный инцидент с воздушным шаром, который также вылетел из долины Ихлар. Он совершил жесткую посадку недалеко от деревни Белисырма в районе Гюзельюрт, в результате чего 12 индийских туристов получили легкие травмы, их доставили в больницу.

Ранее стало известно о крушении вертолета в Гималаях на севере Индии. На борту находились шесть паломников и пилот. Никто из них не выжил.