Теракты в Дагестане: что известно к этому часу

Фото: кадры очевидцев

Неизвестные люди обстреляли синагогу и церковь в Дербенте, а также напали на пост ДПС в Махачкале. Что известно к этому часу – в материале Zakon.kz.

Следственным управлением СК России по республике Дагестан возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт) по фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале, в результате которых погибли и пострадали сотрудники полиции и гражданские лица "Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к терактам, их действиям будет дана правовая оценка. На месте работают следователи и следователи-криминалисты", – говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, при нападении на церковь в Дербенте убиты священник и охранник церкви.

На улице Орджоникидзе в Махачкале подожжен патрульный автомобиль ППС. МВД Дагестана просит жителей не выходить на улицы.

Также МВД сообщило о ликвидации двух боевиков. "Работа силовиков продолжается. Город перекрыт правоохранители", – говорится в сообщении.

Нападения в Дербенте и Махачкале прокомментировал глава Дагестана Сергей Меликов. "Сегодня вечером в Дербенте и Махачкале неизвестные предприняли попытки к дестабилизации общественной ситуации. На их пути встали сотрудники дагестанской полиции. По предварительной информации, среди них есть пострадавшие. Все службы действуют в соответствии с инструкцией. Объявлен план "Перехват". Личности нападавших устанавливаются. Создан оперативный штаб, все необходимые решения будут приниматься оперативно", – заявил он. Ранее сообщалось о перестрелке в Гагрском районе непризнанной республики Абхазия.

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