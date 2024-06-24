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Появилась информация о том, кто поджег лес на греческом острове

Кто поджег греческий остров, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 12:15 Фото: X/g.goudaras
Греческое издание опубликовало информацию о том, кто был на яхте, с которой запустили губительные для острова Гидра (Идра) фейерверки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Newsbreak, за пожар, произошедший в пятницу, 21 июня на острове прокуратура привлекла к ответственности 13 членов экипажа туристического судна "Персефона". 

К выводу о том, что пожар в единственном сосновом лесу на острове произошел из-за фейерверка, власти, предварительно, пришли на основании показаний капитана судна, находящегося недалеко от "Персефоны". Свидетель рассказал о ярких и шумных вспышках, которые видел из соседней бухты. Пожарная команда запросила у администрации порта координаты судов, пребывающих в этом районе в момент пожара, и было установлено, что единственным судном, находившимся в бухте в указанный момент, была яхта "Персефона".

По имеющимся данным, яхту арендовала группа из 17 человек, все они были выходцами из Пакистана.

Как пишет Europost, следствие будет продолжено. На судебном заседании, состоявшемся в воскресенье, 23 июня, прокурор потребовала конфисковать судно, а также доставить в суд пассажиров.

Сообщается, что сгорело более 120 га леса.

23 июня ряд греческих СМИ сообщили, что пожар на острове устроили казахстанцы. А 24 июня в МИД Казахстана эту информацию опровергли.

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