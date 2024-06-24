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В Шотландии горит промышленный объект и слышны взрывы

В Шотландии горит промышленный объект и слышны взрывы, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 13:44 Фото: Facebook/Scottish Ambulance Service
В Шотландии рядом с городом Глазго вспыхнул сильный пожар на промышленном объекте. Ему предшествовали взрывы, сообщает Zakon.kz.

Это промышленная зона Линвуд в городе Элдерсли. Сейчас место оцеплено полицией. Очевидцы сообщают о повторяющихся взрывах, уточняет The Scottish Sun.

На опубликованных в Сети видеокадрах можно заметить, как над жилыми домами, расположенными поблизости, поднимается огромный столб густого дыма.

Шотландская пожарно-спасательная служба посоветовала местным жителям не открывать окна домов, а водителям – не включать кондиционеры. Полиция перекрыла дороги у места происшествия.

Локализация и ликвидация возгорания продолжаются. О его причинах ничего не сообщается.

В мае часть Берлина накрыло ядовитым дымом из-за пожара на заводе.

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