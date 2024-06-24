В Шотландии горит промышленный объект и слышны взрывы

В Шотландии рядом с городом Глазго вспыхнул сильный пожар на промышленном объекте. Ему предшествовали взрывы, сообщает Zakon.kz.

Это промышленная зона Линвуд в городе Элдерсли. Сейчас место оцеплено полицией. Очевидцы сообщают о повторяющихся взрывах, уточняет The Scottish Sun.

На опубликованных в Сети видеокадрах можно заметить, как над жилыми домами, расположенными поблизости, поднимается огромный столб густого дыма.

Шотландская пожарно-спасательная служба посоветовала местным жителям не открывать окна домов, а водителям – не включать кондиционеры. Полиция перекрыла дороги у места происшествия.

#BREAKING: Huge explosion at a Industrial Estate in Linwood, Scotland pic.twitter.com/qw0I28yJNz — Vinay Uteriya (@VUteriya972) June 23, 2024

Локализация и ликвидация возгорания продолжаются. О его причинах ничего не сообщается.

В мае часть Берлина накрыло ядовитым дымом из-за пожара на заводе.