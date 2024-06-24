Более 20 рабочих погибли в пожаре на заводе в Южной Корее

На южнокорейском заводе по производству батарей, в котором произошел пожар, обнаружили более 20 тел погибших, передает Zakon.kz.

Агентство Yonhap сообщило, что 24 июня в третьем корпусе завода компании ARICELL в Хвасоне произошел пожар. На производственной площадке хранилось более 35 тыс. готовых литиевых батарей. Пожар удалось потушить лишь через 4,5 часа. На месте происшествия уже обнаружено более 20 тел. Поиски пострадавших продолжаются.

По информации агентства, на горевшем предприятии предварительно находились 23 работника, среди них 20 иностранных граждан и двое граждан Южной Кореи. При этом последний раз сигналы от их мобильных телефонов исходили с территории в районе завода.

Также известно, что все рабочие, находившиеся на первом этаже третьего корпуса, эвакуировались. Однако большинство находившихся на втором этаже здания не смогли выбраться. Всего в корпусе работали 67 человек.

ARICELL занимается производством батарей первичных источников тока. Их продукция используется в интеллектуальных сетях электропередачи и умных счетчиках. Горевший корпус был построен в 2018 году и является одним из 11 корпусов этого предприятия.

Крупный пожар произошел в бывшем научном центре в Подмосковье: есть жертвы.