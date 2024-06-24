Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Более 20 рабочих погибли в пожаре на заводе в Южной Корее

Более 20 рабочих погибли в пожаре на заводе в Южной Корее, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 19:48 Фото: Yonhap
На южнокорейском заводе по производству батарей, в котором произошел пожар, обнаружили более 20 тел погибших, передает Zakon.kz.

Агентство Yonhap сообщило, что 24 июня в третьем корпусе завода компании ARICELL в Хвасоне произошел пожар. На производственной площадке хранилось более 35 тыс. готовых литиевых батарей. Пожар удалось потушить лишь через 4,5 часа. На месте происшествия уже обнаружено более 20 тел. Поиски пострадавших продолжаются.

По информации агентства, на горевшем предприятии предварительно находились 23 работника, среди них 20 иностранных граждан и двое граждан Южной Кореи. При этом последний раз сигналы от их мобильных телефонов исходили с территории в районе завода.

Также известно, что все рабочие, находившиеся на первом этаже третьего корпуса, эвакуировались. Однако большинство находившихся на втором этаже здания не смогли выбраться. Всего в корпусе работали 67 человек.

ARICELL занимается производством батарей первичных источников тока. Их продукция используется в интеллектуальных сетях электропередачи и умных счетчиках. Горевший корпус был построен в 2018 году и является одним из 11 корпусов этого предприятия.

Крупный пожар произошел в бывшем научном центре в Подмосковье: есть жертвы.

Читайте также

пожар
Крупный пожар в бывшем научном центре в Подмосковье: есть жертвы
Выросло число жертв теракта в Дагестане
Выросло число жертв теракта в Дагестане
МВД России опубликовало список полицейских, убитых во время теракта в Дагестане
МВД России опубликовало список полицейских, убитых во время теракта в Дагестане
Сахибам Садырова
Южная Корея 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Террористическая атака в Дагестане: главное к этому часу
Террористическая атака в Дагестане: главное к этому часу
Теракт в Дагестане: убиты шесть полицейских
Теракт в Дагестане: убиты шестеро полицейских
Ученые установили связь между группой крови и риском ожирения
Ученые установили связь между группой крови и риском ожирения
Теракты в Дагестане: что известно к этому часу
Теракт в Дагестане: что известно к этому часу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: