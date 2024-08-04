Илон Маск предположил гражданскую войну в Великобритании

Американский предприниматель Илон Маск на фоне массовых беспорядков в Великобритании пророчит гражданскую войну этой стране, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий комментарий он оставил в соцсети X под постом с кадрами одного из протестов в британских городах.

"Гражданская война неизбежна", – написал Маск.

Напомним, 29 июля 2024 года полиция британского графства Мерсисайд сообщила о нападении с ножом на детей в городе Саутпорт. Три ребенка погибли, еще несколько несовершеннолетних и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии.

По подозрению в нападении задержали 17-летнего подростка, ему предъявили обвинения в убийстве трех человек, попытке убийства еще десяти и хранении холодного оружия.

Реакция жителей Саутпорта, Лондона и еще ряда городов на нападение вылилась в акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и массовые беспорядки из-за распространения неподтвержденной информации о том, что подозреваемый – беженец.

Ранее американский миллиардер и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск обратил внимание на то, что госдолг США становится крайне острой проблемой для экономики Штатов. Он заявил, что скоро страна обанкротится.

