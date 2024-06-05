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3-4 июля Касым-Жомарт Токаев примет важных гостей

3-4 июля Касым-Жомарт Токаев примет важных гостей, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 12:06 Фото: akorda.kz
3-4 июля 2024 года в Астане состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом стало известно из сообщения пресс-службы главы государства, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространяемому сообщению, главы государств-членов ШОС рассмотрят широкий спектр актуальных вопросов политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия.

Кроме того, ожидается участие в форуме лидеров стран-наблюдателей и партнеров по диалогу.

ШОС была основана 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. Главными задачами Организации провозглашены укрепление стабильности и безопасности на широком пространстве, объединяющем государства-участники, борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком, развитие экономического сотрудничества, энергетического партнерства, научного и культурного взаимодействия.

4 июня 2024 года Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии поднятия Государственного флага в этно-мемориальном комплексе "Атамекен" в Астане. Кроме того, президент вручил офицерские погоны 12 лучшим выпускникам военных вузов. Имена отличников озвучили в пресс-службе Акорды.

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