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Общество

СОЧ больше не будет: новый формат оценивания школьников вводят в Казахстане

Школьники, ученики, школа, школы, школьные занятия, уроки, искусственный интеллект в сфере образования, ИИ в школе, ИИ в школах, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 16:55 Фото: akorda.kz
В Казахстане изменят формат оценивания школьников. В частности, вводится промежуточное оценивание и отменяется суммативное оценивание за четверть (СОЧ). Об этом на пресс-конференции в СЦК 25 августа 2026 года рассказала первый вице-министр просвещения РК Шынар Акпарова, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, если формативное оценивание отражает достижения ученика в ходе повседневного учебного процесса, то промежуточное оценивание направлено на подведение итогов освоения знаний и навыков после завершения определенного раздела.

"С введением промежуточного оценивания изменится и структура оценочных работ. Согласно обновленному порядку, в конце четверти отдельное суммативное оценивание за четверть (СОЧ) проводиться не будет. Результаты освоения учебных разделов будут определяться посредством промежуточного оценивания, а в конце четверти отдельная суммативная работа, охватывающая ранее оцененные разделы, проводиться не будет", – объяснила Шынар Акпарова.

В результате, как отметила первый вице-министр, количество оценочных работ в течение четверти сократится на одну работу.

"Это позволит оптимизировать оценочную нагрузку на обучающегося и сократить время, которое педагог затрачивает на отдельную разработку, проведение и проверку заданий СОЧ", – подчеркнула Шынар Акпарова.

Как пояснила спикер, еще одна особенность промежуточного оценивания: его формат и содержание.

Теперь такие письменные работы, как диктант, контрольная работа, сочинение и изложение, станут одними из основных форм промежуточного оценивания. На их выполнение будет отводиться полный урок – 45 минут.

СЦК, пресс-конференция, МП РК, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 16:55

Фото: gov.kz

Ранее Шынар Акпарова сообщила, что учащихся 2-4-х классов будут оценивать по-новому с 1 сентября 2026 года.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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