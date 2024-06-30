Во Франции стартовали парламентские выборы: как это повлияет на политику Запада

В воскресенье, 30 июня 2024 года, французские избиратели по всему миру голосуют в первом туре внеочередных парламентских выборов, сообщает Zakon.kz.

Франция начала процесс выборов 577 членов своего Национального собрания посредством местных выборов по всей стране и на ее заморских территориях.

Результаты двухтуровых выборов, которые завершатся 7 июля, могут повлиять на европейские финансовые рынки, поддержку Украины Западом и то, как Франция управляет ядерным арсеналом и глобальными военными силами.

Выборы проводятся на три года раньше, чем следовало, и через три недели после того, как партия "Возрождение" Макрона потерпела поражение от правого "Национального объединения" (RN), партии Марин Ле Пен, на выборах в Европейский парламент в начале этого месяца.

Первый тур голосования исключает более слабых кандидатов перед вторым туром в следующее воскресенье. Если кандидат получает абсолютное большинство голосов в первом туре при явке 25%, он выигрывает место. Обычно таким образом избирается лишь несколько депутатов, но большинство проходит во второй тур.

Только те, кто наберет более 12,5% бюллетеней, поданных зарегистрированными избирателями, имеют право баллотироваться во втором туре. Часто это борьба между двумя кандидатами. Некоторые кандидаты предпочитают отказаться от участия на этом этапе, чтобы дать своим союзникам больше шансов на победу.

Большинство избирателей выберут один из трех блоков: крайне правый альянс во главе с RN, Новый народный фронт (NFP), недавно сформированную левую коалицию, и центристский "Ансамбль" Макрона.

Блок RN возглавляет Джордан Барделла, 28-летний лидер партии, лично выбранный Ле Пен, которая стремится улучшить имидж партии, исторически пропитанной расизмом и антисемитизмом, которые получили распространение за десятилетия руководства ее отца Жана-Мари Ле Пена, – оценка партии от западных СМИ.

На левом фланге ранее раздробленная группа партий недавно объединилась, чтобы сформировать Новый народный фронт – коалицию, призванную возродить первоначальный Народный фронт, который не позволил фашистам прийти к власти в 1936 году. В широкий альянс входят более радикальные фигуры, такие как Жан-Люк Меланшон, трехкратный кандидат в президенты и лидер партии "Непокоренная Франция", а также умеренные лидеры, такие как Рафаэль Глюксманн из Place Publique.

Тем временем уходящий премьер-министр Франции Габриэль Атталь, которого Макрон назначил на пост только в январе, представляет центристский альянс Макрона "Ансамбль".

Опросы показывают, что "Национальное объединение" получает поддержку и имеет шанс получить парламентское большинство. В этом сценарии Макрон, как ожидается, назначит 28-летнего президента Национального объединения Джордана Барделлу премьер-министром в неудобной системе разделения власти, известной как "сожительство".

Хотя Макрон и заявил, что не уйдет в отставку до истечения своего президентского срока в 2027 году, сожительство ослабит его позиции как во Франции, так и на мировой арене.

9 июня 2024 года Макрон объявил о роспуске Национального собрания и досрочных выборах. Тогда с призывом назначить новые парламентские выборы выступил глава побеждающей во Франции на выборах в Европарламент партии "Национальное объединение" Жордан Барделла, они набрали 32% голосов.

На выборах в Европарламент партия Макрона "Возрождение" заняла второе место с 15,4% – двойное отставание. На третьем месте – список депутатов от Социалистической партии и партии "Общественное место" с 13,9%.