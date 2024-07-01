После первого тура парламентских выборов по Франции прокатились беспорядки

Во Франции после того, как победу в первом туре парламентских выборов одержала партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен и Жордана Барделлы начались беспорядки, сообщает Zakon.kz.

Le Figaro со ссылкой на данные полиции пишет, что в Париже по меньшей мере 8 тысяч протестующих вышли на на площадь Республики. На авеню Пармантье произошли стычки с правоохранителями. Демонстранты бросали в них фейерверки, те же в ответ применили слезоточивый газ. На улице Фобур-дю-Тампль разбили окно в McDonald's.

Демонстранты выступают с лозунгами "Не позволим "Национальному объединению" победить!", "Париж против фашизма!", а также с флагами Палестины и ЮАР

Демонстрации проходят и в других городах Франции: в Лилле, Нанте, Лионе и других. На улице Республики в Лионе протестующие начали строить баррикады и бросать в полицейских петарды. Те также применили слезоточивый газ.

На данный момент после первого тура лидирует ультраправая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение", коалиция левых "Новый народный фронт" — на втором месте, а партия Эммануэля Макрона - на третьем месте.

Ранее премьер-министр республики Габриэль Атталь сообщил, что коалиция Макрона "Вместе за республику" снимет со второго тура парламентских выборов около 60 кандидатов.

Ранее экс-кандидат на президентских выборах во Франции, бывшая глава парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что фракция практически "уничтожила макронистский блок.

30 июня 2024 года французские избиратели по всему миру проголосовали в первом туре внеочередных парламентских выборов.

9 июня 2024 года Макрон объявил о роспуске Национального собрания и досрочных выборах. Тогда с призывом назначить новые парламентские выборы выступил глава побеждающей во Франции на выборах в Европарламент партии "Национальное объединение" Жордан Барделла, они набрали 32% голосов.