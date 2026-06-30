#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
485.95
565.74
6.83
Мир

10-летнего мальчика арестовали за убийство младенца в США

10-летний мальчик обвинен в убийстве младенца, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 19:17 Фото: magnific.com
В Сент-Луисе (штат Миссури) 10-летний мальчик обвинен в убийстве после того, как, по данным полиции, выстрелил в голову семимесячному ребенку. Полиция считает, что оружие было доступно ребенку и находилось под матрасом в доме, сообщает Zakon.kz.

Как пишет New York Post, младенец был доставлен в больницу с огнестрельным ранением, однако спасти его не удалось. В момент происшествия в доме также находился еще один ребенок.

Также обвинения предъявлены 19-летнему отцу погибшего ребенка. По данным следствия, он хранил оружие в месте, где к нему мог получить доступ мальчик.

Следователи установили, что мальчик знал, где находится пистолет, и ранее уже имел к нему доступ. Ему предъявлено обвинение в убийстве первой степени в ювенальном суде. Отец ребенка находится под стражей без права залога.

Ранее сообщалось, что смертная казнь в Дубае грозит блогеру-иностранке за убийство местного жителя.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
полиция и подросток
17:35, 30 июня 2024
В США полицейский застрелил 13-летнего мальчика с игрушечным пистолетом
США, торнадо
11:22, 17 мая 2025
Торнадо разрушил город и унес жизни семерых человек в США
Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения
09:05, 12 июня 2026
В Алматы зарезали 12-летнего мальчика: подозреваемому 13 лет
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: WTA
20:06, Сегодня
Ига Швёнтек с победы стартовала на "Уимблдоне-2026"
Фото: WTA
19:30, Сегодня
Узбекистанская теннисистка Тимофеева пробилась во второй круг "Уимблдона - 2026"
Фото: пресс-служба КТФ
19:16, Сегодня
Жибек Куламбаева без проблем вышла в четвертьфинал парного турнира в Нидерландах
Фото: Gov.kz
18:57, Сегодня
Ербол Мырзабосынов встретился с одним из ведущих мировых экспертов по ИИ Ли Кай-Фу
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: