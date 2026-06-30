10-летнего мальчика арестовали за убийство младенца в США

В Сент-Луисе (штат Миссури) 10-летний мальчик обвинен в убийстве после того, как, по данным полиции, выстрелил в голову семимесячному ребенку. Полиция считает, что оружие было доступно ребенку и находилось под матрасом в доме, сообщает Zakon.kz.

Как пишет New York Post, младенец был доставлен в больницу с огнестрельным ранением, однако спасти его не удалось. В момент происшествия в доме также находился еще один ребенок.

Также обвинения предъявлены 19-летнему отцу погибшего ребенка. По данным следствия, он хранил оружие в месте, где к нему мог получить доступ мальчик.

Следователи установили, что мальчик знал, где находится пистолет, и ранее уже имел к нему доступ. Ему предъявлено обвинение в убийстве первой степени в ювенальном суде. Отец ребенка находится под стражей без права залога.

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