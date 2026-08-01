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Туризм

Аэропорт Антальи поменял порядок встречи туристов

Отдых в Турции, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2026 08:39 Фото: Facebook/AntalyaAirportOfficial
С 31 июля международный аэропорт Антальи ввел новую систему встречи организованных туристов в зоне прилета, сообщает Zakon.kz.

Теперь пассажирам больше не нужно искать представителей туроператоров по фирменным табличкам, информирует специализированное турецкое издание Turizmgazetesi. Для этого созданы специальные пункты встречи, обозначенные буквами от A до M, которые будут находиться в привычной зоне встречи пассажиров на расстоянии 30-40 см друг от друга.

"Перед поездкой туроператор или принимающая компания должны сообщить туристу букву соответствующей точки встречи. После получения багажа пассажиру необходимо пройти к указанной стойке, где его встретит представитель принимающей стороны, поможет с регистрацией на трансфер и предоставит необходимую информацию", – говорится в публикации.

Известно, что ответственность за каждую стойку возложат на закрепленные за ней туристические агентства. Они не должны допускать к работе у стойки частных встречающих и организации, не являющиеся турагентствами.

Отдых в Турции, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2026 08:39

Фото: Facebook/AntalyaAirportOfficial

После запуска новой системы встречающие не смогут держать в зоне прилета таблички с названиями или логотипами туроператоров и принимающих компаний. Такие таблички сотрудники аэропорта будут изымать.

Отдых в Турции, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2026 08:39

Фото: turizmgazetesi

Тем временем представители турецкого турбизнеса недоумевают от нововведений.

"Почему для новшества, нарушающего более понятный порядок встречи, был выбран самый пик сезона. Гораздо проще было бы тестировать такие спорные схемы в октябре или ноябре", – говорят они.

Также с 1 августа 2026 года в международном аэропорту Каира визовые наклейки по прибытии начнут менять на QR-коды.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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