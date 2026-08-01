Аэропорт Антальи поменял порядок встречи туристов
Теперь пассажирам больше не нужно искать представителей туроператоров по фирменным табличкам, информирует специализированное турецкое издание Turizmgazetesi. Для этого созданы специальные пункты встречи, обозначенные буквами от A до M, которые будут находиться в привычной зоне встречи пассажиров на расстоянии 30-40 см друг от друга.
"Перед поездкой туроператор или принимающая компания должны сообщить туристу букву соответствующей точки встречи. После получения багажа пассажиру необходимо пройти к указанной стойке, где его встретит представитель принимающей стороны, поможет с регистрацией на трансфер и предоставит необходимую информацию", – говорится в публикации.
Известно, что ответственность за каждую стойку возложат на закрепленные за ней туристические агентства. Они не должны допускать к работе у стойки частных встречающих и организации, не являющиеся турагентствами.
После запуска новой системы встречающие не смогут держать в зоне прилета таблички с названиями или логотипами туроператоров и принимающих компаний. Такие таблички сотрудники аэропорта будут изымать.
Тем временем представители турецкого турбизнеса недоумевают от нововведений.
"Почему для новшества, нарушающего более понятный порядок встречи, был выбран самый пик сезона. Гораздо проще было бы тестировать такие спорные схемы в октябре или ноябре", – говорят они.
Также с 1 августа 2026 года в международном аэропорту Каира визовые наклейки по прибытии начнут менять на QR-коды.