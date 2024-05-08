В Каспийском море планируют построить искусственные острова

Парламент Азербайджана принял проект закона о создании в Каспийском море искусственных территорий. Создаваться будут как новые острова, так и участки, примыкающие к уже существующим территориям, сообщает Zakon.kz.

Согласно проекту, искусственные территории смогут расширить прибрежную полосу или стать отдельными островами в море, пишет портал "Вестник Кавказа".



Около 10 лет назад в Азербайджане уже пытались организовать подобный проект. Азербайджанские строители работали над созданием Хазарских островов, но на данный момент проект полностью заморожен.

Если нынешний проект будет реализован, то он может стать новым туристическим объектом для путешественников со всего мира.

Отметим, что сооружение искусственных островов – широкая практика в мире. Острова создаются как для обороны, так и для привлечения туристов, и жизни граждан.

Не так давно известный общественник и блогер из Актау Азамат Сарсенбаев показал, как Каспийское море начинает наполняться водой после паводков.

