Владимир Зеленский не будет давать интервью Такеру Карлсону
Фото: president.gov.ua
В офисе президента Украины опровергли информацию, что Владимир Зеленский даст интервью Такеру Карлсону, сообщает Zakon.kz.
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров написал в соцсетях буквально следующее:
"Господину Такеру Карлсону стоит внимательнее проверять свои источники в ФСБ. У президента Украины совсем другой график и Такера Карлсона там нет".
Ранее американский журналист Такер Карлсон анонсировал интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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