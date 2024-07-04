Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Владимир Зеленский не будет давать интервью Такеру Карлсону

Не будет давать интервью Такеру Карлсону , фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 13:45 Фото: president.gov.ua
В офисе президента Украины опровергли информацию, что Владимир Зеленский даст интервью Такеру Карлсону, сообщает Zakon.kz.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров написал в соцсетях буквально следующее:

"Господину Такеру Карлсону стоит внимательнее проверять свои источники в ФСБ. У президента Украины совсем другой график и Такера Карлсона там нет".

Ранее американский журналист Такер Карлсон анонсировал интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Читайте также

Шоумен сообщил о возможном разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина
Семейное болото – шоумен сообщил о возможном разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина
Будем иметь дело с Камалой – Трамп уверен, что вывел Байдена из президентской гонки
Будем иметь дело с Камалой – Трамп уверен, что вывел Байдена из президентской гонки
Анонсировал интервью с Зеленским
Такер Карлсон анонсировал интервью с Зеленским
Константин Вноровский
Зеленский Владимир США Украина 2024 год Журналистика Интервью
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Врачи, больница, поликлиника, пациенты
В Казахстане изменились правила профессиональной оценки медиков
Тенге, деньги, заработная плата, Казахстан
С 15 июля казахстанцы могут получить от государства почти 1,5 млн тенге
Жара до +42, гроза, шквал: в 15 областях объявлено штормовое предупреждение
Жара до +42, гроза, шквал: в 15 областях объявлено штормовое предупреждение
Игорь Николаев решил уехать на Сахалин
Игорь Николаев решил уехать на Сахалин
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: