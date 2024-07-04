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Будем иметь дело с Камалой – Трамп уверен, что вывел Байдена из президентской гонки

Будем иметь дело с Камалой – Трамп уверен, что вывел Байдена из президентской гонки, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 12:32 Фото: Instagram/realdonaldtrump
Кандидат от Республиканской партии и экс-президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что после неудачных дебатов 27 июня действующий президент Джо Байден снимет свою кандидатуру, сообщает Zakon.kz.

По его мнению, кандидатом от демократов станет вице-президент Камала Харрис. Видео с высказываниями экс-президента опубликовала The Daily Beast.

"Он просто вышел из гонки, вы знаете, он выходит из гонки. Я вытащил его из гонки, и это значит, что будем иметь дело с Камалой", – сказал Трамп, сидя в гольф-каре.

Трамп добавил, что ему будет проще конкурировать с Харрис, которую он назвал "жалкой". Он также охарактеризовал действующего американского лидера, как "разбитую кучу хлама".

Трамп при этом спросил:

"Вы можете себе представить, как этот парень общается с Путиным? И с председателем Китая, который является свирепым человеком? Он свирепый человек, очень жесткий парень. И они видят его (Байдена. – Прим. ред.).

Ранее Байден заявил, что прошел медицинское обследование после неудачного выступления на теледебатах с Трампом.

Между тем один из крупнейших спонсоров Демократической партии, генеральный директор Netflix Рид Хастингс, призвал Байдена выйти из президентской гонки.

Американские зрители назвали победителя дебатов между Байденом и Трампом. Победу Трампу присудили 67% респондентов, Байдену – 33%.

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