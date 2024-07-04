Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья Канады

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали у побережья Канады, сообщает Zakon.kz.

По информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км, эпицентр находился в 417 км к западу от города Виктория (население около 289 тыс. человек).

Отмечается, что об угрозе цунами не сообщается. О пострадавших тоже неизвестно.

Ранее сообщалось, что сеть сейсмических станций МЧС РК 22 июня зафиксировала землетрясение, которое произошло в тот день на территории Китая.



