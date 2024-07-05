В Иране 5 июля пройдет второй тур выборов президента

5 июля в Иране – второй тур президентских выборов, сообщает Zakon.kz.

Как передает Business Standart, за президентское кресло поборются два кандидата.

Это 69-летний выходец из провинции Западный Азербайджан, бывший министр здравоохранения реформист Масуд Пезешкиян. Выступает за привлечение иностранных инвестиций, диалог с Западом.

И 58-летний представитель лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности республики консерватор Саид Джалили. Он выступает за завершение создания зоны свободной торговли с ЕАЭС, углубление стратегического партнерства с Россией и Китаем.

Фото: Telegram/SputnikLive

А в Великобритании завершились парламентские выборы. Завтра, 6 июля, король Чарльз III назначит нового премьер-министра страны.