В Иране 5 июля пройдет второй тур выборов президента
Фото: irna
5 июля в Иране – второй тур президентских выборов, сообщает Zakon.kz.
Как передает Business Standart, за президентское кресло поборются два кандидата.
Это 69-летний выходец из провинции Западный Азербайджан, бывший министр здравоохранения реформист Масуд Пезешкиян. Выступает за привлечение иностранных инвестиций, диалог с Западом.
И 58-летний представитель лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности республики консерватор Саид Джалили. Он выступает за завершение создания зоны свободной торговли с ЕАЭС, углубление стратегического партнерства с Россией и Китаем.
Фото: Telegram/SputnikLive
А в Великобритании завершились парламентские выборы. Завтра, 6 июля, король Чарльз III назначит нового премьер-министра страны.
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