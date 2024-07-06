Виктор Орбан: НАТО приближается к переломному моменту

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал развернутое интервью американской газете, где поразмышлял о прошлом и будущем Североатлантического альянса (НАТО), сообщает Zakon.kz.

В интервью Newsweek премьер высказал мнение, что НАТО приближается к переломному моменту.

Стоит помнить, что самый успешный военный альянс в мировой истории начинался как мирный проект, и его будущий успех зависит от его способности поддерживать мир. Но сегодня вместо мира на повестке дня – стремление к войне; вместо обороны – наступление. Все это противоречит основополагающим ценностям НАТО. Задача сегодняшнего дня – сохранить альянс как мирный проект, считает Виктор Орбан. Он также отметил, что исторический опыт Венгрии показывает, что такие преобразования никогда не ведут в хорошем направлении.

Орбан рассказал, что Венгрия всегда была невольным участником разных военных конфликтов и альянсов. На этом фоне вступление в НАТО стало для венгров хорошей новостью.

"Мы наконец-то вступали в военный союз, который был призван не вести войну, а поддерживать мир, не наступать на экспансию, а защищать себя и друг друга. С венгерской точки зрения мы не могли бы желать ничего лучшего".

По его словам, Венгрия вступила в НАТО именно ради достижения мира и безопасности, а не для того, чтобы воевать.

"Оглядываясь на 25 лет назад, я могу с уверенностью сказать, что окончательно убедило венгров присоединиться – наряду с общим желанием интегрироваться в состав Запада – обещание мира со стороны НАТО. [...] С тех пор я внимательно слежу за развитием видения альянса будущего и за тем, как Венгрия выполняет обязательства, взятые на себя при вступлении. Я делаю это не только из общего чувства политической ответственности за Венгрию, но и в результате моих личных воспоминаний и прямого участия".

Также премьер Венгрии рассуждал о военных и оборонительных расходах НАТО, и о том, что страна тратит на это 2% от своего ВВП. Далее Орбан высказал обеспокоенность настроениями внутри самого сильного военного альянса. По его словам, сегодня все больше голосов внутри НАТО выступают за необходимость – или даже неизбежность – военной конфронтации с другими геополитическими центрами силы мира.

"Это восприятие неизбежной конфронтации действует как самоисполняющееся пророчество. Чем больше лидеры НАТО верят в неизбежность конфликта, тем большую роль они будут играть в его ускорении".

Орбан привел слова историка Арнольда Тойнби, который утверждал, что "цивилизации умирают от самоубийства, а не от убийства".

"Будучи самым сильным военным альянсом, который когда-либо знал мир, нам не следует бояться поражения от рук внешнего врага. Внешний враг, если у него есть хоть капля здравого смысла, не посмеет напасть на какую-либо страну-члена НАТО. Но мы должны очень бояться собственного отказа от ценностей, которые породили наш альянс. Целью, для которой был создан НАТО, было обеспечение мира в интересах стабильного экономического, политического и культурного развития. НАТО выполняет свое предназначение, когда добивается мира, а не войны".

Если НАТО выбирает конфликт вместо сотрудничества и войну вместо мира, альянс совершит самоубийство, считает премьер.

Резюмируя интервью Виктора Орбана, можно проследить одну важную мысль, которую он пытается повторять и донести до широкой публики: с самого начала НАТО существовало как оборонительный альянс. Поэтому главная задача – сохранить его таким, каким он был создан: мирным проектом.

На этой неделе 2 июля Виктор Орбан посетил Киев, столицу Украины, где провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским. Спустя несколько дней, 5 июля, венгерский премьер пожаловал в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Будапешт был инициатором визита.

Поездка Орбана в Москву вызвала резкую реакцию в Брюсселе. В руководстве ЕС заявили, что у Орбана нет мандата на переговоры, пишет Euronews. Однако сам венгерский премьер заявил, что посетил Москву в момент, "когда Европе нужен мир" и, что они с Путиным обсудили достижение мира в Украине и "наиболее короткий путь к этому".

После двух проведенных переговоров Орбан не смог дать оптимистичный комментарий – заявил, что позиции Москвы и Киева далеки друг от друга.

"Позиции России и Украины очень далеки друг от друга. Нужно сделать очень много шагов, чтобы приблизиться к завершению войны. Однако важнейший шаг мы сделали – установили контакт", – заявил премьер Венгрии после 2,5-часовых закрытых переговоров в Москве.

4 июля 2024 года президент России Владимир Путин на саммите "ШОС плюс" в Астане заявил, что стамбульские договоренности могут стать основой переговоров с Украиной.