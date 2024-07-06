Дайвер нашел на Майорке часы за 65 тысяч евро и отказался от вознаграждения

Дайвер-любитель по имени Джорджио обнаружил на морском дне у берегов Майорки часы Patek Philippe, стоимость которых составляет 65 тысяч евро, и вернул их хозяину, сообщает Zakon.kz.

О случае рассказали журналисты газеты Mallorca Zeitung. Часы пролежали на дне целый год. Их обронил турист из Дании во время прогулки на лодке. Именно для поиска дорогостоящего аксессуара мужчина и нанял дайвера.

"Для поисков разработали специальную систему маркировки, поскольку там, где должны были лежать часы, росли очень высокие водоросли. После девяти часов поисков Джорджио смог обнаружить дорогостоящие часы. Они немного заржавели, однако все равно работали", – пишет издание.

Дайвер отдал находку хозяину и при этом отказался от вознаграждения. Он заявил, что просто любит охоту за сокровищами.

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