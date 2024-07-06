Принц Уильям и президент Швейцарии встретились на Евро-2024

6 июля в городе Дюссельдорф принц Уильям и президент Швейцарии Виола Амхерд поддержали сборные своих стран по футболу, сообщает Zakon.kz.

Не секрет, что Уильям – президент футбольной ассоциации Англии. Помимо официального статуса он страстный поклонник этого вида спорта. Эмоциональные фото традиционно сдержанного принца представили его в совершенно новом свете. Как выяснилось, ничто человеческое ему не чуждо.

Фото: dzen

Фото: dzen

Фото: X/MailSport

Результат после такой страстной поддержки не заставил себя долго ждать. Англия пробилась в полуфинал Евро-2024, победив Швейцарию по пенальти.