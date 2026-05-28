Принц Уильям встретился с тренерским штабом сборной Англии перед ЧМ-2026
Фото: Instagram/england
43-летний наследник британского престола принц Уильям считается одним из ярых фанатов футбола, свидетельством чего стало его личное посещение базы сборной Англии в преддверии чемпионата мира 2026 года, сообщает Zakon.kz.
На этой встрече принц Уэльский провел беседу с сотрудниками тренерского штаба Томаса Тухеля, а также с менеджерами футбольной ассоциации Англии.
Старший сын короля Великобритании Карла III переговорил с командой, которая ныне ведет подготовку "трех львов" к мундиалю, включая тренеров, аналитиков, а также медицинский персонал.
"Хотел увидеть людей, которые стоят за командой, поблагодарить и пожелать удачи всем вам, кто не получает столько признания и похвалы, сколько заслуживает. Эта большая команда путешествует вместе со сборной и заботится о футболистах. Не каждый видит, сколько труда вы вкладываете, и успех игроков основан на фундаменте, который вы заложили. ЧМ-2026 – непростой турнир, вероятно, это будет один из самых сложных турниров в современной истории, но я не сомневаюсь, что вы справитесь с задачей и блестяще выполните все, что делаете".Принц Уильям
Перед выступлением на ЧМ-2026 англичане проведут два товарищеских матча против Новой Зеландии и Коста-Рики во Флориде (США).
На прошлой неделе самая дорогая футбольная сборная мира назвала свой состав для поездки на мундиаль.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript