Спорт

Принц Уильям встретился с тренерским штабом сборной Англии перед ЧМ-2026

Футбол Встреча сборная Англии, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 11:32 Фото: Instagram/england
43-летний наследник британского престола принц Уильям считается одним из ярых фанатов футбола, свидетельством чего стало его личное посещение базы сборной Англии в преддверии чемпионата мира 2026 года, сообщает Zakon.kz.

На этой встрече принц Уэльский провел беседу с сотрудниками тренерского штаба Томаса Тухеля, а также с менеджерами футбольной ассоциации Англии.

Старший сын короля Великобритании Карла III переговорил с командой, которая ныне ведет подготовку "трех львов" к мундиалю, включая тренеров, аналитиков, а также медицинский персонал.

"Хотел увидеть людей, которые стоят за командой, поблагодарить и пожелать удачи всем вам, кто не получает столько признания и похвалы, сколько заслуживает. Эта большая команда путешествует вместе со сборной и заботится о футболистах. Не каждый видит, сколько труда вы вкладываете, и успех игроков основан на фундаменте, который вы заложили. ЧМ-2026 – непростой турнир, вероятно, это будет один из самых сложных турниров в современной истории, но я не сомневаюсь, что вы справитесь с задачей и блестяще выполните все, что делаете".Принц Уильям

Перед выступлением на ЧМ-2026 англичане проведут два товарищеских матча против Новой Зеландии и Коста-Рики во Флориде (США).

На прошлой неделе самая дорогая футбольная сборная мира назвала свой состав для поездки на мундиаль.

