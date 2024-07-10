В Лондоне из арбалета застрелили жену и дочерей комментатора "Би-би-си"

Жену и двух дочерей комментатора "Би-би-си" Джона Ханта расстреляли из арбалета, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sky News, на кладбище Энфилда, северного пригорода Лондона, был задержан Кайл Клиффорд, подозреваемый в убийстве. Несмотря на то что Клиффорд получил ранения при задержании, полиция не применяла оружие. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Предполагается, что преступник был вооружен арбалетом и скрывался в графстве Хартфордшир или на севере Лондона. В ходе обыска его дома в Энфилде, некоторые школы временно ограничили выход детей на улицу в целях безопасности.

Тела 61-летней Кэрол Хант и ее дочерей, 25-летней Луизы и 28-летней Ханны, были обнаружены с тяжелыми ранениями в их доме вечером 9 июля. Прибывшие на место медики лишь констатировали их смерть. В это время Джон Хант комментировал скачки на ипподроме Лингфилд к югу от Лондона.

По версии полиции, убийство было совершено из арбалета, хотя могло использоваться и другое оружие. Мотивы преступления пока остаются неизвестными.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В США полицейский застрелил 13-летнего мальчика с игрушечным пистолетом.