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В Лондоне из арбалета застрелили жену и дочерей комментатора "Би-би-си"

В Лондоне из арбалета застрелили жену и дочерей комментатора &quot;Би-би-си&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 00:50 Фото: pixabay
Жену и двух дочерей комментатора "Би-би-си" Джона Ханта расстреляли из арбалета, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sky News, на кладбище Энфилда, северного пригорода Лондона, был задержан Кайл Клиффорд, подозреваемый в убийстве. Несмотря на то что Клиффорд получил ранения при задержании, полиция не применяла оружие. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Предполагается, что преступник был вооружен арбалетом и скрывался в графстве Хартфордшир или на севере Лондона. В ходе обыска его дома в Энфилде, некоторые школы временно ограничили выход детей на улицу в целях безопасности.

Тела 61-летней Кэрол Хант и ее дочерей, 25-летней Луизы и 28-летней Ханны, были обнаружены с тяжелыми ранениями в их доме вечером 9 июля. Прибывшие на место медики лишь констатировали их смерть. В это время Джон Хант комментировал скачки на ипподроме Лингфилд к югу от Лондона.

По версии полиции, убийство было совершено из арбалета, хотя могло использоваться и другое оружие. Мотивы преступления пока остаются неизвестными.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В США полицейский застрелил 13-летнего мальчика с игрушечным пистолетом. 

Диана Абдуллаева
Великобритания Лондон 2024 год Убийство
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