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Цены на кофе продолжат расти

Цены на кофе продолжат расти, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 11:51 Фото: pxhere
Цены на кофе во всем мире будут расти и дальше, заявил председатель Совета директоров итальянской кофейной компании Lavazza Джузеппе Лавацца, сообщает Zakon.kz.

Причиной роста цен он называет изменение климата, перебои в поставках и новые правила Евросоюза. Все это приводит к увеличению расходов тех, кто обжаривает зерна, пишет Financial Times.

Так, во Вьетнаме, поставляющем значительную часть кофе, производство уменьшилось на 10,6% из-за плохих погодных условий. Ситуация стала еще хуже с приходом лета. Всего жара в Азии подняла цены на фьючерсы на робусту и арабику на 18,1% и 20,6%, соответственно.

Лавацца отмечает, что обжарщики вынуждены поднять цены и сократить прибыль из-за резкого роста стоимости сырья. По его словам, отрасль привыкает иметь дело с колебаниями цен: на высококачественные зерна арабики фьючерсы в Нью-Йорке находятся на самом высоком уровне с сентября 2022 года. А цена на кофе на полках британских супермаркетов выросла примерно на 15 процентов по сравнению с 2023 годом.

С 2022 года только Lavazza понесла дополнительные расходы в размере $800 млн.

Джузеппе Лавацца констатирует, что в будущем рост цен на кофе будет только возрастать.

Ранее мы уже писали, что расходы казахстанцев на еду выросли.

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