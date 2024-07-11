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Союзники Байдена больше не верят в его победу на выборах

США, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 02:00 Фото: pixabay
Ближайшие союзники президента США Джо Байдена, а также сотрудники его штаба, перестали верить в его шансы одержать победу на ближайших президентских выборах, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает телеканал NBC News, больше всего сомневаются те, кому поручено добиться победы кандидата от демократов. Один из собеседников назвал нынешнюю ситуацию неустойчивой и признался, что не понимает, как штаб может организовать победу. Реальность такова, что цель победить Трампа важнее поддержки конкретного кандидата от демократической партии.

Панические настроения сотрудников штаба не устраивают руководство самого штаба. Те продолжают убеждать подчиненных, что у Байдена есть все шансы на победу. Более того, со слов руководства штаба, они даже имеют четкий план действий несмотря на прошедшие неудачные дебаты с соперником.

Журналисты также убеждены, что помощники Джо Байдена не смогли сдержать развитие политического кризиса.

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