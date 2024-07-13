Байден повторно назвал Путина президентом Украины
Фото: Instagram/potus
12 июля в Мичигане Байден опять назвал Путина президентом Украины, сообщает Zakon.kz.
Очередная оговорка произошла в городе Нортвилл на встрече с избирателями.
"В общем я попросил вице-президента Трампа помочь президенту Украины Путину одержать верх в войне в Мексике".Джо Байден
Дальше он продолжил речью, которая застала всех врасплох и вызвала недоумения.
"Кстати! Не знаю, в курсе ли вы, но муж Барака Обамы Майкл – славный парень. Я зову его просто Майк или Большой Майк. Потому что он и правда здоровяк".Джо Байден
Похожая ситуация произошла 12 июля на саммите НАТО.
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