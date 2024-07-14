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Пропавший польский шахтер найден живым спустя два дня после землетрясения

, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2024 09:52
Шахтер, пропавший без вести после землетрясения на польской угольной шахте Рыдултовы, был найден живым спустя более двух суток после аварии, сообщает Zakon.kz.

В результате аварии погиб один шахтер и еще 17 получили ранения, пишет Associated Press со ссылкой на местные власти.

По словам Витольда Галонзки из угледобывающей группы, эксплуатирующей шахту, шахтер был доставлен в больницу на вертолете, а спасательная операция завершена.

Ранее в канцелярии воеводы Силезского угольно-шахтного региона на юге Польши сообщили, что шахтер находится в сознании и его транспортируют на поверхность.

Руководитель Polish Coal Mining Group, которая управляет шахтой, Лешек Петрашек сообщил, что спасатели добрались до 32-летнего шахтера около 14:00 (17:00 по Астане) в субботу, 13 июля 2024 года. Он был в сознании и общался, но у него были некоторые проблемы с дыханием. Ему оказал первую помощь врач, который также подготовил его к транспортировке на поверхность.

Сотни спасателей приняли участие в операции, иногда их приходилось выводить из коридора, когда возникала угроза новых толчков или из-за опасного уровня метана. Спасателям пришлось вручную просеивать обломки, чтобы добраться до шахтера.

78 шахтеров находились в этом районе, когда в четверг днем ​​на глубине около 1200 метров под поверхностью земли произошел подземный толчок магнитудой 3,1.

Один 41-летний шахтер погиб, 17 были госпитализированы с травмами. Тринадцать из пострадавших с тех пор были выписаны из больницы.

В ночь на 28 октября 2023 года на шахте им. Костенко в Карагандинской области произошла трагедия. В момент взрыва в шахте находились 252 человека. На поверхность выбрались 206 шахтеров, остальные 46 человек погибли.

Итоговое заседание правительственной комиссии по расследованию причин пожара с последующим взрывом на шахте имени Костенко, на тот момент принадлежавшей "АрселорМиттал Темиртау", состоялось 9 декабря 2023 года. По результатам работы комиссии определена 100% вина работодателя, установлено 19 ответственных лиц, допустивших нарушения требований безопасности.

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