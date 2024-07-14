Пропавший польский шахтер найден живым спустя два дня после землетрясения

Шахтер, пропавший без вести после землетрясения на польской угольной шахте Рыдултовы, был найден живым спустя более двух суток после аварии, сообщает Zakon.kz.

В результате аварии погиб один шахтер и еще 17 получили ранения, пишет Associated Press со ссылкой на местные власти.

По словам Витольда Галонзки из угледобывающей группы, эксплуатирующей шахту, шахтер был доставлен в больницу на вертолете, а спасательная операция завершена.

Ранее в канцелярии воеводы Силезского угольно-шахтного региона на юге Польши сообщили, что шахтер находится в сознании и его транспортируют на поверхность.

Руководитель Polish Coal Mining Group, которая управляет шахтой, Лешек Петрашек сообщил, что спасатели добрались до 32-летнего шахтера около 14:00 (17:00 по Астане) в субботу, 13 июля 2024 года. Он был в сознании и общался, но у него были некоторые проблемы с дыханием. Ему оказал первую помощь врач, который также подготовил его к транспортировке на поверхность.

Сотни спасателей приняли участие в операции, иногда их приходилось выводить из коридора, когда возникала угроза новых толчков или из-за опасного уровня метана. Спасателям пришлось вручную просеивать обломки, чтобы добраться до шахтера.

78 шахтеров находились в этом районе, когда в четверг днем ​​на глубине около 1200 метров под поверхностью земли произошел подземный толчок магнитудой 3,1.

Один 41-летний шахтер погиб, 17 были госпитализированы с травмами. Тринадцать из пострадавших с тех пор были выписаны из больницы.

В ночь на 28 октября 2023 года на шахте им. Костенко в Карагандинской области произошла трагедия. В момент взрыва в шахте находились 252 человека. На поверхность выбрались 206 шахтеров, остальные 46 человек погибли.

Итоговое заседание правительственной комиссии по расследованию причин пожара с последующим взрывом на шахте имени Костенко, на тот момент принадлежавшей "АрселорМиттал Темиртау", состоялось 9 декабря 2023 года. По результатам работы комиссии определена 100% вина работодателя, установлено 19 ответственных лиц, допустивших нарушения требований безопасности.