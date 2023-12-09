100% вина работодателя: расследование пожара на шахте Костенко завершено
Фото: gov.kz
9 декабря провели итоговое заседание правительственной комиссии по расследованию причин пожара с последующим взрывом на шахте имени Костенко, сообщает Zakon.kz.
Установлено, что пожар и дальнейший взрыв метановоздушной смеси произошли из-за возгорания газа (метан) от механической искры, которая образовалась вследствие удара и трения элементов скребкового конвейера. Сам газ выделился из нижележащего пласта.
"Комиссией также выявлены нарушения требований промышленной безопасности. В частности, отмечены неудовлетворительная организация работ и отсутствие необходимого производственного контроля за опасными производственными факторами. К ним в том числе относится выполнение пыле-взрывозащитных мероприятий в закрепленных горных выработках".
По результатам работы комиссии, определена 100% вина работодателя, установлено 19 ответственных лиц, допустивших нарушения требований безопасности.
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