Четыре человека погибли при взрыве на шахте в Карагандинской области

Взрыв на шахте имени Костенко в Карагандинской области, прогремевший в 02:33 28 октября, унес жизни четырех человек, сообщает Zakon.kz.

О возгорании в шахте сообщил горный мастер ночью 28 октября. В этот момент в забое находились 252 горняка, сообщает 24kz со ссылкой на пресс-службу АО "АрселорМиттал Темиртау".

Прибывшие на место спасатели подняли на поверхность 204 шахтера. Под землей продолжают находиться 48 человек. Известно, что четыре человека погибли на месте. Сообщается о 20 пострадавших с различной степенью травм. Доставлены в больницу 12, обратились в медицинский пункт шахты 8 человек.

Ранее пять горняков погибли при пожаре на шахте "Казахстанская", которая также принадлежит АО "АрселорМиттал Темиртау". Трагедия произошла 17 августа, когда загорелась конвейерная лента. 222 шахтеров вывели на поверхность. Еще пятеро горняков остались под землей: их не смогли вывести из-за низкой видимости и они погибли.