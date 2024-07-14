В Измире от удара током погибли люди – выдан приказ о задержании 29 подозреваемых

Во время ливня 12 июля в Измире от удара электротоком погибли два человека, а 14 июля министр юстиции выдал приказ о задержании 29 подозреваемых, сообщает Zakon.kz.

Во время сильного ливня в районе Конак переходившая дорогу 23-летняя студентка Озге Дениз упала от удара электрическим током. При попытке оказать ей помощь удар получил и 44-летний Инанч Октемай. На видео турецкого издания ENSONHABER, опубликованного в социальной сети Х, видно, как неравнодушные прохожие желали подойти к ним, но не смогли, поскольку тоже чувствовали вибрации электротока.

İzmir'in Konak ilçesinde, 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz ve onu kurtarmaya gelen arkadaşı 44 yaşındaki İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapıldığı anlar! pic.twitter.com/777rmnotFD — ENSONHABER (@ensonhaber) July 13, 2024

Как передает Medyascope, девушка и мужчина, будучи в тяжелом состоянии скончались в больнице. По данному инциденту начато расследование и проверка деятельности электрической компании.

В ходе мероприятий выяснилось, что электрики закопали кабель, а дорожные строители заасфальтировали дорогу. Но линии электропередачи были проложены на глубине 23 см под землей вопреки технологии строительства, согласно которой глубина закапывания должна быть не менее 50 см. Поэтому когда пошел сильный дождь, он размыл уже плохую дорогу. На месте происшествия проводятся технические работы.

Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч на своей странице в Facebook заявил, что в рамках расследования смерти двух человек, погибших от удара током во время дождя в Измире, 14 июля выдан приказ о задержании 29 человек.

Также 14 июля в Кыргызстане из-за дождя и селя затопило рынок города Ош и несколько сел. Из берегов вышла река Ак-Буура.