Стали известны подробности о стрелявшем в Дональда Трампа

"Одиночка и жертва буллинга" – так охарактеризовали стрелявшего в экс-президента США Дональда Трампа Томаса Мэтью Крукса, сообщает Zakon.kz.

По данным правоохранительных органов, 20-летний стрелок жил Питтсбурге (штат Пенсильвания), считающимся достаточно богатым городом. Место проведения митинга с участием Трампа находится примерно в часе езды от этого города.

Крукс был зарегистрирован как избиратель-республиканец в Пенсильвании, но отчеты о финансировании федеральной кампании показывают, что 20 января 2021 года, в день инаугурации Джо Байдена, он пожертвовал 15 долларов прогрессивным демократам, пишет Sky news.

Одноклассник Крукса по старшей школе, 21-летний Джейсон Колер, рассказал, что тот был "одиночкой", над которым "сильно издевались в старшей школе". По словам Колера, он регулярно носил охотничьи костюмы и подвергался насмешкам из-за своей манеры одеваться.

"Он сидел один за обедом. Он был просто изгоем. Это, честно говоря, немного грустно", – сказал он.

Крукс пробовался в школьную команду по стрельбе из винтовки, но ему отказали, потому что он был "плохим стрелком", рассказал нынешний капитан команды, который учился в школе на несколько лет младше Крукса Фредерик Мах.

20-летний Майкл Даджак, который много лет учился с Круксом, вспомнил его как относительно сдержанного и тихого одноклассника. Он не слышал и не видел, чтобы Крукса активно травили сверстники, но парень был "сам по себе".

Крукс работал помощником диетолога в доме престарелых. Его работа была связана с приготовлением пищи. Администратор центра квалифицированного сестринского ухода и реабилитации в Бетел-Парке Марси Гримм заявила, что "была потрясена и опечалена, узнав о его причастности". Она добавила, что при приеме на работу Крукс безупречно прошел проверку биографических данных.

По данным местного новостного сайта Tribune Review, он получил Национальную звездную премию по математике и естественным наукам стоимостью 500 долларов США по окончании средней школы Бетел-Парк в 2022 году.

В свою очередь, отец Томаса Крукса, Мэтью Крукс, заявил CNN, что пытается выяснить, "что, черт возьми, происходит". Он отказался говорить о своем сыне, пока не поговорит с правоохранительными органами.

Сообщается, что Крукс использовал винтовку типа AR, которую купил его отец.

Специальный агент ФБР Кевин Ройек заявил на пресс-конференции, что следователи пока не установили мотив стрельбы.

Вечером 13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании произошло покушение на Дональда Трампа. Он получил ранение уха, погиб один участник митинга, еще двое получили тяжелые травмы. Стрелок был ликвидирован сотрудниками Секретной службы.

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев утром, 14 июля 2024 года, выступил с заявлением о том, что решительно осуждает покушение на жизнь Дональда Трампа, и пожелал ему скорейшего выздоровления.

