Грузовик взорвался в столице Сомали во время показа финала Евро-2024

Как передает Shabelle Media Network, причиной стал заминированный автомобиль. По предварительной информации полиции, погибли пять человек, около 20 пострадали. Об этом пишет Somali National News Agency на своей странице в X.

A car bomb detonated tonight outside Top Coffee Restaurant near Daljirka Dahson statue in Mogadishu, placed by Kharijite terrorists. Preliminary police reports confirm 5 fatalities and around 20 injuries. Major Abdifitah Aden Hassan, police spokesperson, informed the state media. pic.twitter.com/IMRVedVaqn