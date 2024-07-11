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Евро-2024: дата и время финала

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 05:45 Фото: Telegram/Foot Football
Стали известны дата, время и город решающей игры турнира, сообщает Zakon.kz.

В ночь 14 на 15 июля в 00:00 по казахстанскому времени в Берлине на стадионе "Олимпийский" состоится финальная битва между сборными Испании и Англии.

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 05:45

Фото: Telegram/Foot Football

Несмотря на то, что Англия носит статус родоначальницы футбола, европейский титул страна еще не брала. Да и на Чемпионате мира побеждала лишь в далеком 1966 году. Испания же брала Европу дважды: в 2008 и 2012 годах. А между этими победами в 2010 году успела одержать победу и на ЧМ.

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 05:45

Фото: официальный мяч на финал Евро-2024, фото: Instagram/euro2024

До этого мы показывали эмоциональные фото принца Уильяма, сделанные в Дюссельдорфе в день игры Англии и Швейцарии, а также детское фото звезды текущего Евро, игрока сборной Испании Ламина Ямаля с Месси.

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