Продажи пива резко выросли в Великобритании во время матчей Евро-2024

Компания Kantar провела исследование и выяснила, что в Великобритании во время футбольного чемпионата Евро-2024 резко выросли продажи пива, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал The Drink Business, в дни матчей Евро-2024 в Германии, в которых принимала участие сборная Англии (16, 20, 25, 30 июня и 6 июля), продажи пива в стране увеличивались в среднем на 13% по сравнению с аналогичным днем на предыдущей неделе.

По словам руководителя отдела розничной торговли и анализа потребительских предпочтений исследовательской компании Фрейзера Маккевитта, спрос вырос не только на традиционные позиции для футбольных вечеров (пиво, чипсы и закуси), но и на безалкогольное и слабоалкогольное пиво – его продажи подскочили на 38%.

Отмечается, что одновременно с этим рекордно выросла и выручка баров и пабов. Так, в день финала европейского футбольного первенства, 14 июля, когда Англия играла с Испанией, в английских пабах было продано на 334 процента больше пива. Во время полуфинала продажи выросли на 147%.

Ранее спортивный портал The Athletic опубликовал топ-10 лучших матчей Евро-2024. Первого места удостоился поединок стадии четвертьфинала между Испанией и Германией.