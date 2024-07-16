Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Продажи пива резко выросли в Великобритании во время матчей Евро-2024

продажи пива резко выросли в Великобритании во время футбольного чемпионата, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 23:44 Фото: pixabay
Компания Kantar провела исследование и выяснила, что в Великобритании во время футбольного чемпионата Евро-2024 резко выросли продажи пива, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал The Drink Business, в дни матчей Евро-2024 в Германии, в которых принимала участие сборная Англии (16, 20, 25, 30 июня и 6 июля), продажи пива в стране увеличивались в среднем на 13% по сравнению с аналогичным днем на предыдущей неделе.

По словам руководителя отдела розничной торговли и анализа потребительских предпочтений исследовательской компании Фрейзера Маккевитта, спрос вырос не только на традиционные позиции для футбольных вечеров (пиво, чипсы и закуси), но и на безалкогольное и слабоалкогольное пиво – его продажи подскочили на 38%.

Отмечается, что одновременно с этим рекордно выросла и выручка баров и пабов. Так, в день финала европейского футбольного первенства, 14 июля, когда Англия играла с Испанией, в английских пабах было продано на 334 процента больше пива. Во время полуфинала продажи выросли на 147%.

Ранее спортивный портал The Athletic опубликовал топ-10 лучших матчей Евро-2024. Первого места удостоился поединок стадии четвертьфинала между Испанией и Германией.

Читайте также

ученые, исследование
Недостатки романтических отношений для мужчин и женщин вычислили эксперты
Премьер Франции подал в отставку
Премьер-министр Франции подал заявление об отставке своего правительства
землетрясение в Мексике
Ощутимое землетрясение произошло в Мексике
Елена Беляева
Евро-2024 Великобритания Германия 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
Прокурора по делу Бишимбаева, восхитившую казахстанцев, повысили в звании
Прокурора по делу Бишимбаева, восхитившую казахстанцев, повысили в звании
Нацбанк Казахстана сделал важное заявление о покупке акций &quot;Казатомпрома&quot;
Внеплановая операция: Нацбанк Казахстана сделал важное заявление о продаже 970 млн долларов
К арестованному Кайрату Нуртасу трогательно обратилась его невестка
К арестованному Кайрату Нуртасу трогательно обратилась его невестка
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: