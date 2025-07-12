Из Минюста США уволили 20 человек за расследования дел против Трампа
Фото: flickr/Gage Skidmore
Министр юстиции – генеральный прокурор США Пэм Бонди отправила в отставку минимум 20 человек, которые помогали бывшему спецпрокурору Джеку Смиту вести расследования в отношении нынешнего президента Америки Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.
По информации CBS News, среди уволенных были как прокуроры, так и простые помощники, не игравшие существенной роли в судебных разбирательствах.
Их отстранению от службы способствовала деятельность специальной рабочей группы, учрежденной Бонди в феврале. Ее сотрудники должны были проанализировать расследования в отношении Трампа на наличие в них политизированных мотивов.
Смит ранее возбудил дела по обвинениям в ненадлежащем хранении секретных документов, а также якобы предпринятой Трампом в январе 2021 года попытке сохранить власть, несмотря на поражение на президентских выборах. В итоге оба разбирательства в отношении Трампа были прекращены.
В январе 2025 года Смит ушел из Минюста.
Ранее жителя Техаса задержали за угрозы убийством Трампу.
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