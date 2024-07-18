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Надводные дроны собственного производства испытали в Нидерландах

беспилотный надводный аппарат, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 18:23 Фото: wikipedia.org
Масштабные испытания надводных дронов USV90 провели в Нидерландах, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства обороны страны, десятиметровые аппараты могут использоваться для борьбы с подводными минами, в частности, для транспортировки беспилотных аппаратов меньшего размера с базы в район предполагаемого расположения мин или взрывчатки для обезвреживания. Один командный центр может одновременно управлять несколькими такими беспилотниками.

Отмечается, что USV90 могут применяться как с экипажем на борту, так и полностью автономно. В первой фазе испытаний дронов на USV90 будут пассажиры, затем же новые аппараты проверят в полностью автономном режиме.


"Угроза морских мин по-прежнему актуальна. Они относительно дешевы в производстве, их легко установить, например для блокирования морских портов. Более того, на морском дне до сих пор находится множество мин времен Второй мировой войны", – объяснили необходимость создания таких беспилотников в МО Нидерландов.

Ранее сообщалось, какие сложности возникают у казахстанцев при регистрации дронов.

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