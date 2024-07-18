Надводные дроны собственного производства испытали в Нидерландах

Масштабные испытания надводных дронов USV90 провели в Нидерландах, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства обороны страны, десятиметровые аппараты могут использоваться для борьбы с подводными минами, в частности, для транспортировки беспилотных аппаратов меньшего размера с базы в район предполагаемого расположения мин или взрывчатки для обезвреживания. Один командный центр может одновременно управлять несколькими такими беспилотниками.

Отмечается, что USV90 могут применяться как с экипажем на борту, так и полностью автономно. В первой фазе испытаний дронов на USV90 будут пассажиры, затем же новые аппараты проверят в полностью автономном режиме.





"Угроза морских мин по-прежнему актуальна. Они относительно дешевы в производстве, их легко установить, например для блокирования морских портов. Более того, на морском дне до сих пор находится множество мин времен Второй мировой войны", – объяснили необходимость создания таких беспилотников в МО Нидерландов.

Ранее сообщалось, какие сложности возникают у казахстанцев при регистрации дронов.