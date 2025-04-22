Дроны для отвода молнии испытали в Японии

В Японии прошли испытания дронов-молниеотводов, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали на сайте организации-изготовителя дронов Nippon Telegraph and Telephone. По словам авторов беспилотников, это первый случай в истории, когда дроны сумели успешно направить на себя молнию с помощью колебаний электрического поля. При этом дроны не разрушились и продолжили работу после попадания в них заряда.

"Сбоев в работе или поломок удалось избежать благодаря "методу проектирования молниезащитной клетки", – пояснили в компании.

Создатели инновации рассчитывают, что в будущем дроны смогут успешно защищать города и объекты инфраструктуры. По сравнению со стационарными молниеотводами у беспилотников есть преимущество: они могут передвигаться, более эффективно препятствуя ударам молний по жилым домам и другим важным постройкам.

Китайские климатологи из Гуандунского океанического университета тоже не дремлют. Они совершили прорыв в прогнозировании экстремальных дождей, способных вызывать катастрофические наводнения.