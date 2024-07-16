Трамп появился на съезде республиканцев с перевязанным ухом

Впервые после покушения кандидат в президенты США Дональд Трамп вышел на сцену перед делегатами Национального съезда республиканцев в Милуоки с перебинтованным ухом, сообщает Zakon.kz

По информации Rambler, в таком виде Трамп появился, когда его объявили кандидатом на пост президента США от Республиканской партии.

По информации РБК, кандидат в президенты вышел под слова: "Я благодарю свою счастливую звезду, что живу сегодня". Присутствующие встретили его аплодисментами и повторяли слово "борись", которое он выкрикнул спустя мгновения после стрельбы.





Бывший американский лидер произнёс приветственную речь.

Ранее сообщалось, что Дональда Трампа выдвинули кандидатом в президенты США.

Вечером 13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании произошло покушение на жизнь бывшего президента США. Он получил ранение уха, погиб один участник митинга, еще двое получили тяжелые травмы. Стрелок был ликвидирован сотрудниками Секретной службы.



Глава государства Касым-Жомарт Токаев решительно осудил покушение на жизнь Дональда Трампа.

15 июля также стало известно, что суд во Флориде закрыл дело против Дональда Трампа, связанное с ненадлежащим обращением с секретными документами, признав назначение специального прокурора Джека Смита неконституционным.