Трамп появился на съезде республиканцев с перевязанным ухом
По информации Rambler, в таком виде Трамп появился, когда его объявили кандидатом на пост президента США от Республиканской партии.
По информации РБК, кандидат в президенты вышел под слова: "Я благодарю свою счастливую звезду, что живу сегодня". Присутствующие встретили его аплодисментами и повторяли слово "борись", которое он выкрикнул спустя мгновения после стрельбы.
Бывший американский лидер произнёс приветственную речь.
Ранее сообщалось, что Дональда Трампа выдвинули кандидатом в президенты США.
Вечером 13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании произошло покушение на жизнь бывшего президента США. Он получил ранение уха, погиб один участник митинга, еще двое получили тяжелые травмы. Стрелок был ликвидирован сотрудниками Секретной службы.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев решительно осудил покушение на жизнь Дональда Трампа.
15 июля также стало известно, что суд во Флориде закрыл дело против Дональда Трампа, связанное с ненадлежащим обращением с секретными документами, признав назначение специального прокурора Джека Смита неконституционным.