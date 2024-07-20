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В Малайзии короновали нового монарха

коронация в Малайзии, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2024 17:25 Фото: скриншот видео
20 июля 2024 года Малайзия чествует нового короля, который пробудет на престоле ближайшие 5 лет, сообщает Zakon.kz.

Новый король султан Ибрагим Искандар поклялся править справедливо в течение пятилетнего срока, который он будет исполнять в рамках уникальной системы ротационной монархии, пишет Associated Press.

65-летний султан Ибрагим был приведен к присяге 31 января. Коронация в субботу в национальном дворце официально оформила его роль 17-го короля Малайзии.

Девять правителей этнических малайских штатов поочередно становятся королями Малайзии на пятилетний срок в рамках ротационной монархии страны, которая началась после обретения независимости от Великобритании в 1957 году. В Малайзии 13 штатов, но только в девяти из них есть королевские семьи, некоторые из которых ведут свою родословную от многовековых малайских королевств, которые были независимыми государствами, пока их не объединили британцы.

В начале церемонии султану была вручена копия Корана, которую он поцеловал. Монарх получил золотой кинжал, символ власти. Затем премьер-министр Анвар Ибрагим поклялся в лояльности своего правительства и сказал, что королевский институт является опорой силы для нации. Затем он провозгласил султана Ибрагима новым королем Малайзии.

"Если Бог даст, я буду исполнять свои обязанности добросовестно и честно, и править справедливо", – сказал султан Ибрагим в своей коронационной речи.

Он также призвал правительство Анвара активизировать усилия по улучшению жизни народа и поддержать развитие страны. После того, как султан принял присягу, гости в зале трижды проскандировали "Да здравствует король".

Султан Ибрагим из южного штата Джохор, граничащего с Сингапуром, является одним из богатейших людей страны, его бизнес-империя охватывает телекоммуникации и недвижимость. Он известен своей коллекцией роскошных автомобилей и мотоциклов, и является единственным правителем штата с небольшой частной армией — уступкой, предоставленной его штату, когда он присоединился к современной Малайзии. Султан открыто высказывается о малазийской политике и высказывался о коррупции и расовой дискриминации.

Король в Малайзии играет в основном церемониальную роль, с административной властью, возложенной на премьер-министра и парламент. Монарх является номинальным главой правительства и вооруженных сил и считается защитником ислама и малайских традиций.

Все законы, назначения в кабинет министров и роспуск парламента для всеобщих выборов требуют его формального согласия. Король имеет право объявлять чрезвычайное положение и миловать преступников.

За год товарооборот Казахстана с Малайзией вырос до 245 млн долларов – данные озвученные в мае 2024 года в ходе встречи главы правительства Казахстана с премьер-министром Малайзии.

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