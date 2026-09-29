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Туризм

Новое авианаправление свяжет Алматы и Малайзию

аэропорт в Малайзии, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 16:51 Фото: pixabay
Между Алматы и Лангкави (Малайзия) откроется авиасообщение, сообщает Zakon.kz.

Об этом 29 сентября 2026 года рассказали в Министерстве транспорта.

25 декабря 2026 года авиакомпания AirАsтана планирует выполнять прямые сезонные рейсы по маршруту Алматы – Лангкави (Малайзия). Рейсы будут выполняться три раза в неделю на воздушных судах Airbus A321 neo", – говорится в сообщении.

24 сентября стало известно об открытии нового направления из Казахстана в Китай: казахстанская авиакомпания запустила регулярные рейсы по направлению Алматы – Чунцин.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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