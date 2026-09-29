Новое авианаправление свяжет Алматы и Малайзию

Между Алматы и Лангкави (Малайзия) откроется авиасообщение, сообщает Zakon.kz.

Об этом 29 сентября 2026 года рассказали в Министерстве транспорта.

"С 25 декабря 2026 года авиакомпания AirАsтана планирует выполнять прямые сезонные рейсы по маршруту Алматы – Лангкави (Малайзия). Рейсы будут выполняться три раза в неделю на воздушных судах Airbus A321 neo", – говорится в сообщении.

24 сентября стало известно об открытии нового направления из Казахстана в Китай: казахстанская авиакомпания запустила регулярные рейсы по направлению Алматы – Чунцин.