Новое авианаправление свяжет Алматы и Малайзию
Фото: pixabay
Между Алматы и Лангкави (Малайзия) откроется авиасообщение, сообщает Zakon.kz.
Об этом 29 сентября 2026 года рассказали в Министерстве транспорта.
"С 25 декабря 2026 года авиакомпания AirАsтана планирует выполнять прямые сезонные рейсы по маршруту Алматы – Лангкави (Малайзия). Рейсы будут выполняться три раза в неделю на воздушных судах Airbus A321 neo", – говорится в сообщении.
24 сентября стало известно об открытии нового направления из Казахстана в Китай: казахстанская авиакомпания запустила регулярные рейсы по направлению Алматы – Чунцин.
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