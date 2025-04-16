США нанесли новые удары по Йемену
По информации телеканала Al Masirah, массированным атакам подверглись йеменская столица Сана, а также провинции Саада и Эль-Джауф. Согласно заявлению министерства здравоохранения в сформированном хуситами правительстве, один мирный житель погиб в результате ударов по кварталу Эн-Нахда в йеменской столице.
Уточняется, что американские войска атаковали военные объекты хуситов. Одной из основных целей стал тренировочный лагерь повстанцев в районе Эль-Хафа, расположенном в восточных окрестностях Саны. Кроме того, ударам подверглись подразделения хуситов, дислоцированные в районе Эль-Хазм в провинции Эль-Джауф.
СМИ пишут, что после обострения конфликта в Газе в 2023 году хуситы предупредили, что будут обстреливать территорию Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. Нападения хуситов прекратились после введения режима прекращения огня в Газе в середине января этого года, однако после срыва перемирия в начала марта мятежники сначала заявили о возобновлении ударов по израильским судам в Красном море, а затем снова начали предпринимать попытки атаковать объекты на территории Израиля с помощью ракет.
Ранее сообщалось, что йеменские хуситы заявили о готовности к переговорам с США для достижения мира.