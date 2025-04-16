#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
521.67
592.46
6.32
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
521.67
592.46
6.32
Мир

США нанесли новые удары по Йемену

США нанесли новые удары по Йемену, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 01:48 Фото: wikipedia
Более 20 ударов нанесли вооруженные силы США по территории Йемена, которую контролируют хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах", сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала Al Masirah, массированным атакам подверглись йеменская столица Сана, а также провинции Саада и Эль-Джауф. Согласно заявлению министерства здравоохранения в сформированном хуситами правительстве, один мирный житель погиб в результате ударов по кварталу Эн-Нахда в йеменской столице.

Уточняется, что американские войска атаковали военные объекты хуситов. Одной из основных целей стал тренировочный лагерь повстанцев в районе Эль-Хафа, расположенном в восточных окрестностях Саны. Кроме того, ударам подверглись подразделения хуситов, дислоцированные в районе Эль-Хазм в провинции Эль-Джауф.

СМИ пишут, что после обострения конфликта в Газе в 2023 году хуситы предупредили, что будут обстреливать территорию Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. Нападения хуситов прекратились после введения режима прекращения огня в Газе в середине января этого года, однако после срыва перемирия в начала марта мятежники сначала заявили о возобновлении ударов по израильским судам в Красном море, а затем снова начали предпринимать попытки атаковать объекты на территории Израиля с помощью ракет.

Ранее сообщалось, что йеменские хуситы заявили о готовности к переговорам с США для достижения мира.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Молдова потеряла статус мирового производителя вина
Мир
03:03, 17 апреля 2025
Молдова потеряла статус мирового производителя вина
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: