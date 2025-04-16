США нанесли новые удары по Йемену

Более 20 ударов нанесли вооруженные силы США по территории Йемена, которую контролируют хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах", сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала Al Masirah, массированным атакам подверглись йеменская столица Сана, а также провинции Саада и Эль-Джауф. Согласно заявлению министерства здравоохранения в сформированном хуситами правительстве, один мирный житель погиб в результате ударов по кварталу Эн-Нахда в йеменской столице.

Уточняется, что американские войска атаковали военные объекты хуситов. Одной из основных целей стал тренировочный лагерь повстанцев в районе Эль-Хафа, расположенном в восточных окрестностях Саны. Кроме того, ударам подверглись подразделения хуситов, дислоцированные в районе Эль-Хазм в провинции Эль-Джауф.

СМИ пишут, что после обострения конфликта в Газе в 2023 году хуситы предупредили, что будут обстреливать территорию Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. Нападения хуситов прекратились после введения режима прекращения огня в Газе в середине января этого года, однако после срыва перемирия в начала марта мятежники сначала заявили о возобновлении ударов по израильским судам в Красном море, а затем снова начали предпринимать попытки атаковать объекты на территории Израиля с помощью ракет.

Ранее сообщалось, что йеменские хуситы заявили о готовности к переговорам с США для достижения мира.