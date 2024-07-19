Суд ООН признал аннексией оккупацию палестинских территорией Израилем
Фото: wikimedia
Суд ООН назвал поселенческую деятельность Израиля на палестинских территориях нарушением международного права, сообщает Zakon.kz.
Об этом заявил председатель суда Наваф Салам.
Трансляция велась на сайте ООН.
По словам судьи, в начале заседания суд ООН пришел к выводу, что обладает юрисдикцией на вынесение консультативного заключения по правовым последствиям оккупации Израилем палестинских территорий. Кроме того, у инстанции есть достаточно информации по данному вопросу.
"Поселенческая политика Израиля не соответствует его обязательствам по международному праву", – заявил Салам на заседании суда.
В декабре 2022 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, на основе которой в Международный суд ООН был направлен запрос на вынесение консультативного заключения по правовым последствиям, вытекающим из политики и действий Израиля на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. В феврале инстанция провела слушания по данному вопросу. В общей сложности более 50 государств и три международные организации изложили свои позиции по этому вопросу. Заключения Международного суда ООН, в отличие от решений, не имеют обязательной силы.
30 июня появилась информация, что около 38 тысяч человек погибли в Газе с начала военного конфликта с Израилем.
7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тыс. человек. Затем Израиль начал свое наступление и с тех пор, по сведениям подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения Газы, погибли более 37 тыс. палестинцев, а большая часть населения анклава была вынуждена покинуть свои дома.
20 мая прокурор МУС потребовал выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля и министра обороны страны Йоава Галанта. Прокурор обвинил их в причастности к истреблению жителей сектора Газа и причинению им тяжких страданий.
Затем Международный суд ООН потребовал от Израиля прекратить военную операцию в Рафахе.
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