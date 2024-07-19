Суд ООН признал аннексией оккупацию палестинских территорией Израилем

В декабре 2022 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, на основе которой в Международный суд ООН был направлен запрос на вынесение консультативного заключения по правовым последствиям, вытекающим из политики и действий Израиля на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. В феврале инстанция провела слушания по данному вопросу. В общей сложности более 50 государств и три международные организации изложили свои позиции по этому вопросу. Заключения Международного суда ООН, в отличие от решений, не имеют обязательной силы.









7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тыс. человек. Затем Израиль начал свое наступление и с тех пор, по сведениям подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения Газы, погибли более 37 тыс. палестинцев , а большая часть населения анклава была вынуждена покинуть свои дома.





20 мая прокурор МУС потребовал выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля и министра обороны страны Йоава Галанта. Прокурор обвинил их в причастности к истреблению жителей сектора Газа и причинению им тяжких страданий.



