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В Йеллоустоунском нацпарке посетители попали под извержение гейзера

В Йеллоустоунском нацпарке посетители попали под извержение гейзера, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 03:57 Фото: pixabay
В сети появились кадры, на которых видно как посетители национального парка Йеллоустоун попали под гигантское извержение гейзера, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Ньюсач/Двач дремлющий супервулкан в США немного проснулся.

Геотермальный взрыв разметал камни, повредил пешеходную дорожку и привёл к закрытию зоны происшествия.


О пострадавших информации нет.

Ранее в мае сообщалось об извержении вулкана в Исландии.

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