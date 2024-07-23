В Йеллоустоунском нацпарке посетители попали под извержение гейзера

Фото: pixabay

В сети появились кадры, на которых видно как посетители национального парка Йеллоустоун попали под гигантское извержение гейзера, сообщает Zakon.kz.

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