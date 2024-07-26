Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Тысячи туристов застряли на вокзалах во Франции из-за спланированной аварии

Аварии на французских вокзалах, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2024 16:33 Фото: pixabay
800 тысяч пассажиров во Франции остались на вокзалах из-за аварии. В день открытия Олимпиады произошла серия умышленных поджогов, которые вывели из строя железнодорожные пути, сообщает Zakon.kz.

Утром 26 июля 2024 года французская государственная железнодорожная компания SNCF объявила, что за ночь стала "жертвой нескольких актов недобросовестности".

По информации источника ВFM, движение транспорта серьезно затруднено на нескольких линиях скоростных поездов.

Диверсии затронули атлантическую, северную и восточную линии: LGV Atlantique, идущую от вокзала Монпарнас в Париже к Атлантическому побережью Франции.

Пострадала линия LGV Nord, которая идет до бельгийской границы, а также линия LGV Est, которая обеспечивает сообщение между Парижем и городами на востоке Франции, Люксембургом и Германией.

SNCF настоятельно рекомендует пассажирам не приезжать на станции, поскольку большинство поездов отменены, а многие другие задержаны.

Большая часть застрявших на вокзалах направлялась на Олимпиаду-2024. К сожалению, аварии – это не все неприятности, которые могут застать их. Вечером 26 июля французские метеорологи обещают сильный дождь. Это может произойти именно во время официальной церемонии открытия ХХХIII летней Олимпиады-2024.

Читайте также

Скандального продюсера Харви Вайнштейна госпитализировали в тюремную больницу
Скандального продюсера Харви Вайнштейна госпитализировали в тюремную больницу
В Бразилии зафиксированы первые смерти от лихорадки Оропуш
В Бразилии зафиксированы первые смерти от лихорадки Оропуш
Из-за тайфуна в Китае в зоне бедствия оказались 620 тысяч человек
Из-за тайфуна в Китае в зоне бедствия оказались 620 тысяч человек
Аксинья Титова
Париж-2024 Франция 2024 год Поезда Аварии Олимпийские игры
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
НАСА: После вспышки на Солнце на Земле может отключится электричество
НАСА: После вспышки на Солнце на Земле может отключиться электричество
спасатели Павлодарская область рудник поиски
Аким Павлодарской области опубликовал фото водителя, погибшего на руднике
мопеды
В МВД озвучили, какие документы понадобятся для регистрации мопедов
Какие документы нужно сдать казахстанцам, чтобы выйти на пенсию по возрасту
Какие документы нужно сдать казахстанцам, чтобы выйти на пенсию по возрасту
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: