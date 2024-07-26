Тысячи туристов застряли на вокзалах во Франции из-за спланированной аварии

800 тысяч пассажиров во Франции остались на вокзалах из-за аварии. В день открытия Олимпиады произошла серия умышленных поджогов, которые вывели из строя железнодорожные пути, сообщает Zakon.kz.

Утром 26 июля 2024 года французская государственная железнодорожная компания SNCF объявила, что за ночь стала "жертвой нескольких актов недобросовестности".

По информации источника ВFM, движение транспорта серьезно затруднено на нескольких линиях скоростных поездов.

Диверсии затронули атлантическую, северную и восточную линии: LGV Atlantique, идущую от вокзала Монпарнас в Париже к Атлантическому побережью Франции.

Пострадала линия LGV Nord, которая идет до бельгийской границы, а также линия LGV Est, которая обеспечивает сообщение между Парижем и городами на востоке Франции, Люксембургом и Германией.

SNCF настоятельно рекомендует пассажирам не приезжать на станции, поскольку большинство поездов отменены, а многие другие задержаны.

Большая часть застрявших на вокзалах направлялась на Олимпиаду-2024. К сожалению, аварии – это не все неприятности, которые могут застать их. Вечером 26 июля французские метеорологи обещают сильный дождь. Это может произойти именно во время официальной церемонии открытия ХХХIII летней Олимпиады-2024.

