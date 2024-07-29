"Неизвестная делегация" призналась в диверсиях на вокзалах Франции

Французская полиция установила потенциальных подозреваемых в диверсиях на железных дорогах. Они привели к коллапсу в день открытия Олимпиады. Ответственность за произошедшее на себя взяла группировка "Неизвестная делегация", сообщает Zakon.kz.

В день открытия Олимпиады члены группировки произвели серию диверсий на железных дорогах. Это привело к тому, что около 800 тыс. пассажиров застряли на вокзалах страны.

По данным издания РБК, СМИ Франции и других стран получили письмо с адреса sabotagetgvjo@riseup.net, в котором группа под названием "Неизвестная делегация" берет на себя ответственность за серию диверсий на электросетях железной дороги Франции накануне открытия Олимпиады-2024.

"Они называют это вечеринкой? Мы рассматриваем это как праздник национализма, гигантскую инсценировку порабощения населения государствами", – сказано в выдержках из письма радикалов.

Авторы письма объясняют свои действия тем, что Олимпийские игры "в веселой и дружеской атмосфере" предлагают поле для экспериментов по управлению толпой со стороны полиции и общему контролю за передвижениями граждан.

Сейчас французские следователи работают над тем, чтобы определить, является ли это заявление реальным.

При этом послание они восприняли со всей серьезностью, поскольку электронное письмо отправили с использованием защищенного доменного имени RiseUp. Его регулярно используют во французском протестном движении "от радикальных экологов до повстанческих анархистов".

Ранее стало известно, что утром 26 июля 2024 года, в день открытия Олимпиады, французская государственная железнодорожная компания SNCF объявила, что за ночь стала "жертвой нескольких актов недобросовестности".