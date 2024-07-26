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Более 20 человек заразились сальмонеллезом после трапезы в испанском ресторане

испанцы заразились сальмонеллезом после трапезы в традиционном ресторане, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2024 21:32 Фото: pixabay
22 человека в Барселоне заразились сальмонеллезом после того, как поели в ресторане традиционное испанское блюдо – тортилью, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты ABC, владелец ресторана заявил о возможной вспышке сальмонеллеза из-за употребления посетителями заведения картофельного омлета. Трое пострадавших были доставлены в больницу, всего пострадали 22 человека.

Отмечается, что служба контроля пищевых продуктов провела проверку в ресторане и изъяла для анализа образцы продуктов для их последующего анализа в лаборатории. Вероятно, причина вспышки сальмонеллеза заключается в некачественных яйцах, отмечается в материале.

Также сообщается, что для сальмонеллеза обычно характерны резкое повышение температуры, боль в области живота, диарея, тошнота и иногда рвота. Болезнь длится от двух до семи дней.

Ранее сообщалось, что более 15 сирот заболели во время отдыха в Боровом.

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