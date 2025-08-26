Вспышка сальмонеллеза: на популярном курорте отравились более 100 человек

Более сотни человек заболели сальмонеллезом в отеле в испанской автономии Мурсия, двое из них госпитализированы, сообщает Zakon.kz.

По данным The Sun, пострадавшие начали жаловаться на рвоту, диарею, боль в животе, а в отдельных случаях – на лихорадку.

Из-за большого числа обращений служба экстренной помощи направила на место пять бригад.

"Более 100 человек пострадали в результате вспышки сальмонеллеза, возникшей в одном из отелей Ла-Манга-дель-Мар-Менора, однако только двое из них были госпитализированы, и их состояние не вызывает опасений", – сказано в материале.

По требованиям властей, кухню отеля закрыли на санитарную обработку. Сотрудники эпидемиологической службы и инспекторы по пищевой безопасности берут пробы, чтобы установить точный источник заражения.

