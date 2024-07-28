7 человек погибли из-за давки на музыкальном концерте в Конго

27 июля 2024 года семь человек погибли и многие получили ранения в результате давки на музыкальном концерте в столице Демократической Республики Конго , сообщает Zakon.kz.

Давка произошла на стадионе "Стад де Мартирс", вмещающем 80 000 зрителей, в самом центре столицы страны Киншасе, где выступал популярный конголезский исполнитель госпела Майк Каламбаи, пишет Associated Press со ссылкой на губернатора столицы Даниэля Бумбы.

Государственное телевидение RTNC сообщило, что в результате хаоса погибли семь человек, а некоторые из раненых были госпитализированы в отделение интенсивной терапии.

Власти не стали комментировать, что стало причиной давки, заявив, что расследование инцидента продолжается. Однако местная музыкальная компания, организовавшая мероприятие, заявила, что хаос начался, когда "службы безопасности попытались нейтрализовать некоторых нарушителей порядка".

По оценкам управляющей компании Maajabu Gospel, концерт посетили около 30 000 человек, в нем также приняли участие несколько других музыкантов и пасторов.

Конго уже сталкивалось с такими давками в прошлые годы, часто списываемыми на неэффективные меры по контролю толпы, такие как чрезмерное применение силы. Одиннадцать человек погибли в похожей давке на том же стадионе в октябре прошлого года во время музыкального концерта.

В начале июля текущего года 107 человек погибли в давке на религиозном фестивале в Индии.