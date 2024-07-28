Атака на Голанские высоты: 12 человек погибли

Количество людей, погибших при ракетном обстреле подконтрольных Израилю Голанских высот, достигло 12. В основном среди убитых дети и подростки, сообщает Zakon.kz.

По данным газеты Times of Israel, об обстреле, который случился 27 июля, горожан предупредила сирена, однако ее сигнал был слишком коротким.

"Основной удар пришелся на футбольное поле в северном друзском городе Мадждал-Шамс, поэтому среди погибших так много детей и молодежи в возрасте от 10 до 20 лет. По меньшей мере 12 человек были убиты. Еще 19 человек доставили в больницы, шесть из них находятся в тяжелом состоянии", – пишет издание.

Армия Израиля заявила, что удар был нанесен с юга Ливана формированиями "Хезболлы". Официальный представитель Даниэль Хагари сообщил, что по городу выпустили иранскую ракету Falaq-1. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал, что эта атака без ответа не останется.

Ранее хуситы заявили, что Йемен вступает в стадию войны с Израилем без красных линий.

Авиация Израиля в ночь с 27 на 28 июля нанесла удары по ряду объектов ливанского движения "Хезболлах" в глубине и на юге Ливана, сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Отмечается, что среди пораженных объектов – схроны с оружием и инфраструктура.